Zaangażowana w ruch na rzecz praw obywatelskich była wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia artystyczne – otrzymała 14 nagród Grammy, ale także za działania społeczne. Jako festiwal idziemy w jej ślady. Poprzez nadanie wydarzeniu wartości wykraczającej poza czysto estetyczne, chcemy zwrócić się ku korzeniom jazzu — muzyce wolności, celebrującej dialog ponad podziałami – powiedziała w środę dyrektor artystyczna festiwalu Martyna van Nieuwland.

Koncert ukraiński

Festiwal rozpocznie koncert wschodzącej gwiazdy ukraińskiej pianistyki jazzowej Katheriny Zyabluk - w duecie z Natalią Kordiak (głos, elektronika) - na podstawie poezji Łesi Ukrainki, po którym zaplanowano spotkanie ze współczesną lwowską poetką Yuliyą Musakovską.

W programie jest także młoda scena francuska - trio Suzanne, polsko-duński duet na perkusję i fortepian Alfons Slik oraz przedsięwzięcie dwojga laureatów Paszportów "Polityki", czyli Wacław Zimpel i Alex Freiheit jako "Progrom".

Powroty i autochtoni

Na festiwal powrócą Paal Nilssen-Love i Ingebrigt Haker Flaten, którzy wystąpili już na nim w 2016 r. z The Thing, a teraz zagrają z wielkim składem Large Unit i gościnnym udziałem Terrie Ex z undergroundowej formacji The Ex.

Nie zabraknie artystów zamieszkałych w Katowicach. Jędrzej Siwek wystąpi z premierowym projektem "La Mer" przywołującym wczesne morskie wspomnienia Debussy’ego. Z kolei utalentowana katowicka perkusistka Ola Rzepka rozpoczyna w ramach JazzArtu rezydencję artystyczną. Do Katowic przyjadą też dwa zespoły z Portugalii.