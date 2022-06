Rock'n'rollowi buntownicy z Danii Volbeat ogłaszają europejską część trasy Servant Of The Road World Tour. Przyjadą też do Warszawy.

04.12.2022 – Warszawa – EXPO XXI

Volbeat komentuje: „Wreszcie, po tak długim czasie nieobecności cieszymy się, że możemy zaoferować naszym przyjaciołom trasę koncertową Volbeat w kontynentalnej Europie i Wielkiej Brytanii. Jesteśmy bardzo podekscytowani i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć Was wszystkich! Mamy ogromne szczęście, że możemy zabrać ze sobą Skindred, Napalm Death i Bad Wolves i podzielić się tym doświadczeniem z trzema niesamowitymi zespołami, które mamy szczęście nazwać przyjaciółmi".

Bilety trafią do ogólnej sprzedaży 1 lipca od 10:00.