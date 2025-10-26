Joka był jednym ze współtwórców składu Kaliber 44. Artysta zmarł 2 maja 2025 roku. Z największym bólem zawiadamiam Was o śmierci Michała. Nie ma go już z nami, ale wierzę, że na zawsze pozostanie w naszych sercach - napisał w sieci jego brat Abradab, który wspólnie z nim tworzył Kaliber 44.

Koncert pamięci Joki. Kto wystąpi?

Pamięć Joki zostanie uczczona specjalnym koncertem. Wystąpią w nim jego przyjaciele, współpracownicy oraz muzycy, dla których był inspiracją. Na jednej scenie wystąpią m.in.:

Reklama

AbradAb, DJ Eprom, O.S.T.R.

DJ Feel-X, Molesta Ewenement

Gutek, K2, Jajonasz

Miuosh, Skorup, PIH, Kleszcz

L.U.C., WSZ, Michalina, CNE oraz Kazik Staszewski.

Koncert pamięci Joki. Kiedy i gdzie się odbędzie?

Witam wszystkich i zapraszam na koncert, który odbędzie się 7 lutego 2026 roku. Będzie to koncert pamięci Joki. "Gdzie jest Joka? Znikł." Znikł przedwcześnie i jego nieobecność boli nas wszystkich. Myślę, że to będzie godne pożegnanie - mówi Kazik Staszewski w nagraniu opublikowanym na profilu grupy Kaliber 44.

Koncert "Tribute to Joka" odbędzie się w katowickim Spodku. To będzie wyjątkowy koncert, podczas którego razem z przyjaciółmi oraz artystami oddamy hołd Joce, współzałożycielowi Kalibra 44, legendzie i pionierowi polskiego hip-hopu, który odszedł przedwcześnie w maju 2025 roku. To będzie dla nas wszystkich emocjonalna podróż. Podczas pożegnalnego koncertu w Spodku rymy Joki, za które go kochamy, znów wybrzmią ze sceny - brzmi treść zapowiedzi tego wydarzenia.

Koncert pamięci Joki. Gdzie kupić bilety? Ile kosztują?

Reklama

Bilety na koncert "Tribute to Joka" można kupić na platformie e-bilet.pl. Ich cena waha się od 128,90 do 255,90 zł.

Koncert pamięci Joki. Kim był artysta?

Michał "Joka" Marten razem z Abradabem tworzył zespół Kaliber 44. Założony przez braci Marten oraz Piotra "Magika" Łuszcza zespół nagrał dwa albumy. Były to płyty:

"Księga Tajemnicza. Prolog"

"W 63 minuty dookoła świata"

Gdy Magik zmarł Abradab i Joka wydali jeszcze album "3:44". Otrzymali za niego Fryderyka. Potem zawiesili działalność. Joka wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W sierpniu 2024 Kaliber 44 wystąpił podczas Top of The Top Sopot Festival.