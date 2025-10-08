T.Love jest obecny na polskiej scenie muzycznej od 1982 roku. Zespół powstał w Częstochowie i ma na swoim koncie wiele hitów. Wśród nich są takie piosenki jak "Bóg", "King", "Chłopaki nie płaczą", czy "Nie, nie, nie".

T.Love żegna się z muzykiem. Zespół wydał oświadczenie

Zespół właśnie ogłosił zakończenie współpracy z jednym z muzyków. Jest nim Jan Benedek. Dla wielu fanów T.Love to koniec pewnej epoki. Gitarzysta i kompozytor był związany z zespołem od lat 90.. Nie tylko grał i komponował, ale był również producentem muzycznym.

Zespół opublikował w sieci oświadczenie w sprawie odejścia Jana Benedeka. "Szanowni Państwo, informujemy, iż z dniem 6.10.2025 r. zespół T.Love zakończył współpracę z Janem Benedekiem. Bardzo dziękujemy Janowi za wspólny udany powrót zespołu w składzie z płyty King, przypieczętowany wydaniem w 2022 r. płyty pt. Hau, hau! Życzymy wszystkiego, co dobre na dalszej drodze muzycznej" - brzmi treść komunikatu.

Nowy muzyk w zespole T.Love. Kto nim jest?

Okazuje się, że T.Love znalazł już zastępstwo. Do zespołu dołączy Maciej "Magilla" Majchrzak, który jest autorem przebojów - "Nie, nie, nie" czy "Chłopaki nie płaczą".

"Jednocześnie z wielką przyjemnością ogłaszamy, iż na dalszym etapie będzie z nami grał nie kto inny jak Magilla Majcher - czyli Maciej Majchrzak! (...) Profesor Magilla na scenie pojawi się już w najbliższą sobotę w Gdańsku! Do zobaczenia T.Fani!" - informuje T.Love.

Muzyk pożegnał się z T.Love. Kim jest Jan Benedek?

Jan Benedek ma 68 lat. Stworzył takie hity T.Love jak "Warszawa", "King" czy "Na bruku". Z zespołem związany był z przerwą w latach w latach 1990-1993 oraz 2022-2025. Wcześniej grał z Tiltem, którego liderem był Tomasz Lipiński.

Benedek z Sindeyem Polakiem założył grupę Warsaw w 2002 roku. Wystąpił w Krajowych Eliminacjach do Konkursu Piosenki Eurowizji z utworem "Here Comes Your Time". Gdy dołączył do zespołu T.Love odmówił zespołowi Lady Pank.