Według śledczych obywatel Szwecji Alexander H., mieszkający wówczas w Luksemburgu student chemii, planował "zabić jak najwięcej osób" poprzez użycie cyjanku, rycyny, materiałów wybuchowych oraz rozpylenie chloru w hali Rotterdam Ahoy.

Plan zamachu

Na jego laptopie znaleziono dokument opisujący szczegółowe przygotowania. Zamach nie doszedł do skutku dzięki działaniom luksemburskich służb, które zatrzymały go w lutym 2020 roku.

"Ekofaszysta"

Prokuratura w Luksemburgu określiła 23-latka mianem "ekofaszysty", wskazując, że jego motywacją była skrajnie prawicowa ideologia łącząca rasizm, antysemityzm i radykalny ekologizm. Według prokuratora H., związany z grupą określaną jako Zielona Brygada (Green Brigade), dążył do wywołania "wojny ras".

Według ekspertów zajmujących się ekstremizmem Zielona Brygada to skrajnie prawicowa, ekofaszystowska formacja określana jako powiązana z siecią terrorystyczną The Base. Grupa miała stać za podpaleniami i przygotowaniami do zamachów motywowanych ideologią supremacji rasowej i tzw. akceleracjonizmu (koncepcji głoszącej, że swobodny rozwój kapitalizmu doprowadzi do jego upadku, który należy przyspieszyć). W 2025 roku w Luksemburgu zatrzymano również lokalnego członka formacji, u którego odkryto składniki do produkcji TATP i innych materiałów wybuchowych.

H. miał w planach także ataki w Szwecji i Luksemburgu. Łącznie postawiono mu 11 zarzutów, w tym naruszenia prawa o broni i przygotowania zamachów terrorystycznych.

Eurowizja

Konkurs Eurowizji 2020 ostatecznie nie odbył się z powodu pandemii koronawirusa i został zorganizowany rok później, również w Rotterdamie, z ograniczoną publicznością.