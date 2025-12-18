"Właśnie zostałam poinformowana, że szacowny zarząd Kennedy Center, (w skład którego wchodzą) jedni z największych ludzi sukcesu ze wszystkich stron świata, właśnie jednogłośnie zagłosował za przemianowaniem Kennedy Center na Trump-Kennedy Center ze względu na niewiarygodną pracę, jaką wykonał prezydent Trump w ciągu ostatniego roku, by ocalić ten budynek" – napisała Leavitt w serwisie X. Wymieniła zasługi Trumpa na rzecz stanu, finansów i renomy tego obiektu.

"Nowy poziom sukcesu i wielkości"

"Gratulacje dla prezydenta Donalda J. Trumpa oraz gratulacje dla prezydenta Kennedy'ego, bo to będzie prawdziwie wspaniały zespół na długie lata! Budynek bez wątpienia osiągnie nowy poziom sukcesu i wielkości" – dodała Leavitt.

Reklama

Trump-prezes i nowy zarząd centrum

Trump po dojściu do władzy zwolnił zarząd centrum i mianował siebie jego prezesem, a do zarządu powołał bliskich sobie doradców. Zapowiedział gruntowny remont budynku i uczynienie z niego "klejnotu w koronie" stolicy.

Portal Axios zaznaczył, że nazwa budynku jest ustalona prawnie i zarząd najprawdopodobniej będzie mierzył się ze sprzeciwem w razie jednostronnej próby jej zmiany.

Kolejny budynek nazwany na cześć Trumpa

To kolejny budynek w Waszyngtonie nazwany imieniem obecnego prezydenta. Na początku grudnia amerykańskie media podały, że na mieszczącym się w stolicy budynku Instytutu Pokoju pojawiła się nowa nazwa: Instytut Pokoju im. Donalda J. Trumpa.