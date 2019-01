„Z Krzyśkiem przez lata grałam w jednym zespole i się z nim przyjaźnię, więc to był dla mnie naturalny wybór. On już od jakiegoś czasu z nami nie gra, bo jego kariera się tak rozwinęła i potoczyła, że nie ma na to kompletnie czasu. Chciałam tym również podsumować pewien okres” - mówi Monika.

„MTV Unplugged Brodka” to zapis wyjątkowego, akustycznego występu, który odbył się 12 kwietnia 2018 r. w lubelskim Centrum Spotkania Kultur. Koncertowi towarzyszyła jedyna w swoim rodzaju oprawa wizualna, którą przygotowała Aleksandra Wasilkowska, słynna architektka, urbanistka i scenografka. Za reżyserię odpowiada Agnieszka Szmoczyńska, jedna z najciekawszych autorek polskiego kina ostatnich lat („Córki Dancingu”). W trakcie występu na żywo Brodka zaprezentowała kompozycje z ostatniej płyty „Clashes”, kultowej „Grandy”, EP-ki „LAX” oraz debiutanckiego krążka zatytułowanego po prostu „Album” z 2004 r. W projekcie wzięli udział goście specjalni. Na scenie u boku wokalistki pojawił się Dawid Podsiadło w utworze „Santa Muerte” oraz Krzysztof Zalewski, który zaśpiewał z Brodką „Syberię”. Na płycie znajdzie się 15 piosenek, w tym również cover Nirvany „Heart-Shaped Box”. Materiał został zmiksowany przez Luca Smitha (Foals, Crystal Fighters, Everything Everything) oraz zdobywcę nagrody Grammy Noah’ę Georgesona (Joanna Newsom, Devendra Banhart, The Strokes), który współpracował z Brodką przy albumie „Clashes”.

15 lutego swoją premierę będzie mieć fizyczna forma albumu „MTV Unplugged Brodka”. Płyta trafi na półki sklepowe nakładem wytwórni [PIAS] Recordings.

MTV Unplugged to kultowa seria wystepów, w których najwybitniejsi artyści prezentują swoje utwory w aranżacjach akustycznych. Pierwszy koncert bez prądu zrealizował w 1987 roku zespół Jethro Tull, a cały cykl MTV Unplugged ruszył od 1989 roku i od tego czasu cieszy się ogromną popularnością.

Wśród najważniejszych artystów, którzy zostali zaproszeni do projektu MTV Unplugged warto wymienić m.in. Nirvanę, Pearl Jam, Alice in Chains, Lykke Li, Florence and the Machine, czy Alicię Keys. W Polsce swoją muzykę w wersji akustycznej zaprezentowali dotychczas takie gwiazdy jak Kayah, Hey, Wilki, Kult i O.S.T.R.

W lutym Brodka zagra cztery koncerty „bez prądu”. Pełna rozpiska poniżej:

14.02.19 Kraków, Centrum Kongresowe ICE Kraków

18.02.19 Katowice, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach

20.02.19 Gdańsk, Gdański Teatr Szekspirowski

26.02.19 Warszawa, Nowy Teatr