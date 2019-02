Niemal rok trwała sądowa batalia. Prawnicy reprezentujący Jacka White'a udowadniali, że piosenka wykonywana w ubiegłym roku przez Nettę jest plagiatem, bo aż za bardzo przypomina nagranie zespołu The White Stripes, jeden z najsłynniejszych klasyków XXI wieku, utwór "Seven Nation Army".

Przypomnijmy - w ubiegłym roku Netta wygrała z nim konkurs Eurowizji, zaś zarówno w tekście, jak i przekazie scenicznym odwoływała się do akcji #metoo . To dzięki piosence "Toy" Izrael uzyskał prawa do organizacji konkursu, który w tym odbędzie się w Tel-Awiwie.

Sprawa nie była oczywista, początkowo Netta Barzilai odrzucała argumenty prawników White'a. Ostatecznie jednak poszła na ugodę i postanowiła dopisać Jacka White'a jako współkompozytora.

"Seven Nation Army" w wielu rankingach uznawane jest za najważniejsze nagranie XXI wieku. Stało się też stadionowym hymnem, nuconym przez kiiców w momentach uniesienia.