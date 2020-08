Jest to ostatni singiel i teledysk prezentowany przez wokalistkę przed premierą jej debiutanckiego albumu „Getaway (Into My Imagination)”, który trafi do sklepów już 4 września 2020.

„Not Gonna Get It” to utwór nawiązujący swoją stylistyką do lat 80., napisany i skomponowany m.in. przez uznany duet producencki Hotel Torino.