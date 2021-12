Tak Bela Komoszyńska opowiada o utworze „Jadę Do Domu”:

„Chcę Wam osobiście napisać o „Jadę Do Domu”. Pisząc tę piosenkę wyobrażałam sobie, że jak co roku jadę na Wigilię z Warszawy do Działdowa i wyobrażałam sobie, że i Wy wracacie z nią do swoich domów, gdziekolwiek są. Chciałabym, żeby to było nasze przewrotne „Driving Home For Christmas”

„Jadę Do Domu” nie jest jeszcze zapowiedzią nowego albumu. Tę pierwszą zapowiedź usłyszycie na początku 2022 roku”