„Something to Someone” to pierwszy premierowy materiał Dermota od czasu wielkiego hitu „Better Days”, który ukazał się w lipcu 2021. Wokalista po raz kolejny udowodnił, że znakomicie potrafi docierać do szerszej świadomości i operować emocjami, z których mogą czerpać najróżniejsi słuchacze. To opowieść o odległej miłości, która jednak nie skupia się na smutku, lecz na nadziei i próbie znalezienia pocieszenia. Te elementy od samego początku kariery artysty sprawiały, że muzyka Dermota stanowi dla licznych fanów na całym świecie prawdziwą inspirację.

Dermot Kennedy tak opowiada o singlu: – Chodzi o bycie kimś ważnym dla kogoś. Kochać i być kochanym. Jakże pocieszająca jest świadomość, że bez względu na to, przez co przechodzisz, jak samotny może wydawać się świat, ty wciąż jesteś w czyjejś głowie. To najważniejsza rzecz. Chcę, by ta piosenka przypominała wszystkim, że są kochani.