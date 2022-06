Dziewięć utworów, które zostały nagrane w legendarnym Capitol Studios, to nowy początek dla Fostera. Jego wielowymiarowy Hammond Organ Groove jest hołdem dla przeszłości, jak również odzwierciedla jego niepokój związany z tworzeniem czegoś nowego. Płyta zawiera tytułowy utwór „Reboot”, w którym Foster gra na organach, jego syn Chris Foster na perkusji, a Michael O’Neill na gitarze.

Słuchacze na całym świecie poznali grę Fostera w utworze „Summer Soft” z albumu Steviego Wondera z 1976 roku „Songs In The Key Of Life”, czy też na bestsellerowych albumach George’a Bensona, takich jak „Breezin’”. W klasycznym utworze hip-hopowym „Electric Relaxation” A Tribe Called Quest wykorzystano sample utworu „Mystic Brew” z płyty Fostera „Two Headed Freap”, wznowionej niedawno w serii Classic Vinyl Reissue w Blue Note.

Urodzony w Nowym Jorku klawiszowiec zwrócił na siebie uwagę współzałożyciela Blue Note, Francisa Wolffa, w 1970 roku, kiedy to jako sideman współtworzył dźwięki funkowego albumu „Blue Note Alive!” gitarowej legendy Granta Greena. Kilka miesięcy po śmierci Wolffa, Ronnie oficjalnie podpisał kontrakt z Blue Note, a George Butler uczynił go jednym z flagowych hammondzistów wytwórni, umieszczając go w gronie takich artystów jak Jimmy Smith, Larry Young czy Dr. Lonnie Smith. „Two Headed Freap” był pierwszym z serii pięciu genialnych albumów jazz-funkowych, które Foster nagrał dla Blue Note w latach 70. Po nim ukazały się „Sweet Revival”, „Live: Cookin’ with Blue Note at Montreux”, „On the Avenue” oraz „Cheshire Cat”.

Wkraczając ponownie do Blue Note, Foster oddaje hołd swoim wielkim poprzednikom. W booklecie do albumu Ronnie dziękuje jednej bardzo ważnej osobie w jego życiu, która odeszła w 2021 roku: - Ten album jest dedykowany pamięci mojego brata, przyjaciela, kumpla z Buffalo i bohatera jakim był Dr. Lonnie Smith, który był jednym z najlepszych na świecie muzyków grających na organach Hammonda B3.