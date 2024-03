Program Spotify Singles powstał w 2016 roku, a utwory nagrane w jego ramach zgromadziły dotychczas łącznie ponad 5 miliardów odtworzeń na platformie.

Reklama

Reklama

Spełniony "american dream" Darii Zawiałow

"Spotify Singles umożliwia artystom świeże podejście do już wydanego repertuaru, a także gwarantuje wymianę twórczej energii z innymi muzykami – nierzadko z ich własnymi idolami" - czytamy w informacji prasowej.

Tak właśnie swój "american dream" spełniła Daria Zawiałow, zapraszając do współpracy Alberta Hammonda Jr., gitarzystę jej ulubionego zespołu The Strokes, o którym notabene śpiewa właśnie w piosence "Złamane serce jest OK".

Kilka miesięcy temu otrzymałam zaproszenie do projektu Spotify Singles. W styczniu w Los Angeles odwiedziłam zatem imponujące studio nagraniowe Spotify, aby nagrać tam w nowej aranżacji swój jeden utwór oraz… cover. Wymyśliłam sobie, że chcę to zrobić właśnie z NIM. Z moim idolem. Z którym nie dość, że wykonałam utwór z jego dorobku artystycznego – ukochane przeze mnie "Ode to The Mets", to jeszcze dograł się do "Złamane serce jest OK". Nikt nie wierzył, że to się uda. Ja nawet o tym nie śniłam - wyznaje Daria Zawiałow.

"Złamane serce jest OK" nowym singlem Darii Zawiałow

"Złamane serce jest OK" zostało właśnie zapowiedziane jako oficjalny czwarty singiel z płyty "Dziewczyna Pop".

Piosenka pierwotnie była wydana w formie utworu promocyjnego, który miał za zadanie podgrzać atmosferę przed premierą – platynowego już – czwartego studyjnego albumu wokalistki.

Fryderyki 2024 i trasa koncertowa "Dziewczyny Pop"

Utwór będzie można usłyszeć na żywo w piątek 22 marca podczas gali rozdania Fryderyków 2024, do których Daria jest nominowana w sześciu kategoriach.

Artystka wciąż jest w trasie koncertowej z "Dziewczyną Pop". W najbliższym czasie wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi (13 kwietnia), a także da drugi koncert na Torwarze (28 kwietnia).