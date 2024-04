Turnus Tour – harmonogram

28 marca 2025 – Warszawa, COS Torwar

6 kwietnia 2025 – Katowice, MCK

10 kwietnia 2025 – Gdańsk/Sopot, ERGO ARENA

13 kwietnia 2025 – Łódź, Atlas Arena

24 kwietnia 2025 – Wrocław, Hala Stulecia

26 kwietnia 2025 – Kraków, TAURON Arena Kraków

15 maja 2025 – Poznań, MTP Pawilon 5

Turnus Tour – motyw podróży

Nieodłącznym elementem Turnus Tour będzie motyw podróży. Kasia i Jacek Sienkiewiczowie zapowiadają "wycieczkę do ważnych dla nich miejsc – zarówno tych związanych z naturą, ale i do tych, których nie ma jeszcze na mapie".

Turnus tworzy społeczność – mówi zespół Kwiat Jabłoni. – Każdy jest niepowtarzalny i pozostawia niezapomniane wspomnienia. Jesteśmy razem tu i teraz i choć tylko na chwilę, to między nami tworzy się silna więź. Wracamy do codzienności odmienieni. Chcemy, żeby takim przeżyciem były nasze koncerty – czekamy na Was podczas Turnus Tour w największych polskich miastach! Dołączcie do nas i spędźcie wyjątkowy czas – dodają muzycy.

W ramach trasy koncertowej zespół wspierać będą wyjątkowi goście, których nazwiska owiane są tajemnicą.

Turnus Tour – bilety

Sprzedaż biletów na wydarzenie startuje w piątek 26 kwietnia 2024 o 12.00 na eBilet.pl i Eventim.pl.

Bilety na koncerty dostępne są w cenie od 119 zł.