Trasa koncertowa "Kora - Małe wolności" miała rozpocząć się już w listopadzie br. Obejmowała największe polskie miasta takie jak Poznań, Katowice, Warszawę, Wrocław, Gdańsk i Kraków.

Trasa "Kora - Małe wolności". Kto miał wystąpić?

Na scenie miłośnicy piosenek Kory i Maanamu mieli zobaczyć na scenie m.in. Natalię Przybysz, która była dyrektorką artystyczną projektu a także m.in. Michała Szpaka, Tomasza Organka, Darię ze Śląska, Marię Peszek oraz Dawida Tyszkowskiego. Ci, którzy kupili bilety otrzymali jednak wiadomość o tym, że wydarzenie zostało odwołane.

Z przykrością informujemy, że wydarzenie "Kora - Małe Wolności" zostało odwołane. Zwrot pieniędzy za zakupione bilety zostanie dokonany w najbliższym czasie - może to potrwać do 14 dni, choć środki zazwyczaj wracają na konto w ciągu 3 dni roboczych. Gdy tylko dokonamy zwrotu, otrzymasz od nas potwierdzenie mailowe - brzmi treść wiadomości, jaką otrzymali.

Trasa koncertowa poświęcona Korze odwołana. Organizatorzy tłumaczą, dlaczego

Strona na Facebooku, na której promowane było wydarzenie nie działa. Onet skontaktował się z agencją Endorfina Events i zapytał o powody odwołania trasy. Odpowiedź była krótka i mówiła o "względach organizacyjnych". Dodano, że to jedyny komunikat, jaki agencja wyda w tej sprawie.

Trasa poświęcona Korze. Będzie nowy termin wydarzenia?

Na pytanie, czy możliwe jest, by trasa "Kora - Małe wolności" odbyła się w innym terminie, odpowiedziano, że na razie nie ma takich planów. Kuratorem wydarzenia był Kamil Sipowicz. Aranżacje piosenek przygotowywał Mateusz Waśkiewicz, były gitarzysta Kory i współtwórca jej solowej płyty "Ping Pong".