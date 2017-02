Solange nagrodę dostała w kategorii "najlepsze wykonanie R&B". Piosenkarka nagrania z albumu "A Seat at the Table" wykona 28 czerwca. Jej przyjazd jest ukłonem wobec fanów soul i r&b, dal których Solange jest jedną z najważniejszych artystek minionych lat.

Płyta „A Seat at the Table”, wydana pod koniec września szybko została uznana za jeden z najlepszych albumów 2016 roku, co potwierdziły tylko najważniejsze podsumowania roku w muzyce. Pitchfork, Spin czy Vibe wybrały „A Seat at the Table” płytą roku i nawet alternatywny i poszukujący „The Quietus” uznał wydawnictwo Solange za wydarzenie godne podium.

Płyta opisywana przez artystkę jako „projekt dotyczący tożsamości, upodmiotowienia, niezależności, żalu i uzdrowienia”, stała się zatem głosem w aktualnej dyskusji społecznej i artystycznym zwycięstwem, które swoje przełożenie znalazło również w sferze komercyjnej. Debiut na pierwszym miejscu listy Billboard 200 oraz na szczycie list R’n’B/Hip-Hop plus wysokie pozycje w wielu krajach – od Wielkiej Brytanii po Australię to imponujące osiągnięcie dla artystki powracającej po latach przerwy.

Warto bowiem przypomnieć, że sukces „A Seat at the Table” poprzedziło blisko 4-letnie milczenie i praktycznie całkowite wycofanie się z przemysłu muzycznego, z którym zresztą Solange ma problem od dawna. Po wydaniu w poprzedniej dekadzie dwóch albumów, młodsza siostra Beyonce obrała kurs na niezależność i bezpardonowo wyrażała się o zasadach działania wielkich wytwórni. Swój przełomowy materiał, EPkę „True” z 2012 roku, wydała w maleńkim labelu Terrible Records, a „A Seat at the Table” już na własnych warunkach w założonej przez siebie oficynie Saint.

W swojej wytwórni, ze swoimi piosenkami i z grupą zaufanych współpracowników – m.in. Questlovem (The Roots), Samphą, Raphaelem Saadiq’em, Davem Longstrethem (Dirty Projectors) Solange stworzyła album, o którym mówiło się nieustannie pod koniec ubiegłego roku, ale i dziś znaczenie tego wydawnictwa nie słabnie. Kilka tygodni temu Solange została zaproszona przez uniwersytet Yale do dyskusji na temat aktywizmu w muzyce pop. Nie ulega wątpliwości, że razem ze swoją siostrą stanowią teraz jeden z najmocniejszych artystycznych głosów w światowej popkulturze. Dlatego tym ważniejsze stało się dla nas zaproszenie Solange na tegorocznego Open’era.

Solange wystąpi obok The Kills, Moderat, Royal Blood, George Erza, Michael Kiwanuka, Warpaint, Julii Pietrucha oraz The Dumplings.

Wielkie gwiazdy, które potwierdziły przyjazd to: James Blake, Radiohead, G-Eazy, Foo Fighters, Mac Miller, The Weeknd, Prophets of Rage oraz The xx.

Bilety są w sprzedaży - kosztują odpowiednio. Karnet czterodniowy: 559 złotych, karnet czterodniowy z polem namiotowym 639 złotych.

Można tez kupić karnety weekendowe, na piątek i sobotę. Ich ceny to 369 złotych wejściówka, 429 złotych cena z polem namiotowym.