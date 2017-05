„Byłem nawet zły, że data mojej trasy w Polsce nie pokrywa się z czasem festiwalu (17-23 maja, Kraków), chciałbym w nim jeszcze uczestniczyć – to najpiękniejszy festiwal muzyki filmowej na świecie. Bo nigdzie na świecie tak nie traktują kompozytorów i nigdzie tak nie celebruje się muzyki filmowej jak podczas tego pięknego wydarzenia” – powiedział cytowany w informacji prasowej Zimmer.

Ubiegłoroczne występy niemieckiego muzyka w Polsce publiczność przyjęła z entuzjazmem. „Była to jednak też ciężka praca polegająca na podnoszeniu świadomości o tym, kim jest Hans Zimmer. Przez kilka miesięcy udało się zaprezentować Hansa Zimmera w taki sposób, że osoby, które nie znały nazwiska i tak wzięły udział w koncertach” – podała w piątek organizująca występy Zimmera w Polsce JVS Group i zaznaczyła, że już niemal wszyscy w Polsce kojarzą nazwisko kompozytora.

Rok temu koncertów laureata Oscara wysłuchało w Polsce prawie 30 tys. osób.

W piątkowy wieczór Zimmer wystąpi w Ergo Arenie w Gdańsku, w niedzielę – w Atlas Arenie Łódź, a we wtorek – w Tauron Arenie Kraków. Podczas koncertów zaprezentuje przekrój swojej twórczości.

Artyście na scenie towarzyszyć będzie Czeska Narodowa Orkiestra Symfoniczna, chór, a także Aleksander Milwiw-Baron – gitarzysta grupy Afromental, trener z programu "The Voice of Poland", laureat Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV.

Hans Zimmer (ur. 1957 we Frankfurcie nad Menem) pracuje w Hollywood, jest jednym z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej. Stworzył ścieżki dźwiękowe m.in. do filmów "Gladiator", "Mission: Impossible II", "Pearl Harbor", "Interstellar". Za kompozycję do „Króla Lwa” otrzymał Oscara.