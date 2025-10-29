16. PalmJazz swoją kwaterę główną ma w Gliwicach, ale w tym roku zaplanowano także wydarzenia muzyczne w Bytomiu, Raciborzu i Tarnowskich Górach.

Mocny akcent na początek 16. PalmJazz

PalmJazz to festiwal, który wpisał się na stale w jazzowy pejzaż muzyczny w Polsce. Występują podczas tej imprezy największe światowe i polskiej gwiazdy jazzu. Do tej pory zorganizowano 15 edycji, ta jest 16. Na festiwalu występują muzycy z całego świata, którzy grają jazz tradycyjny, awangardowy i tacy, którzy są otwarci na muzyczne eksperymenty. 16. edycję PalmJazz otwierają 29 października w Gliwicach, w CK Jazovia wystąpią Leszek Żądło i Marcin Krzyżanowski oraz James Brandon Lewis Quartet.

Reklama

Dwa dni później w Pałacu w Rybnej w Tarnowskich Górach zagrają Dainius Pulauskas Acoustic Group i Anna Maria Jopek. 1 listopada w Gliwicach zagają Michał Barański Duo i Nils Peter Molvaer, a 3 listopada w bytomskim BCK koncert da Kayah w projekcie Jazzayah. Dzień później w CK Jazovia w Gliwicach wystąpi trio: Danilo Pérez, John Patitucci, Adam Cruz. 7 listopada w Raciborskim Centrum Kultury koncert da orkiestra Aukso, a 9 listopada w tarnogórskim Pałacu w Rybnej kwintet Irka Głyka oraz kwartet Immanuela Wilkinsa. Z kolei 11 listopada w Teatrze Miejskim w Gliwicach zaśpiewa Ewa Bem w towarzystwie m.in. Andrzeja Jagodzińskiego. Festiwalowy program na 13 listopada to koncerty w Pałacu w Rybnej: Gabi Blacha Band i Eva Quartet, a na 16 listopada - koncerty w CK Jazovia: Emiliano D'Auria Brooklyn Bound i program Moniki Borzym "Z Wasowskim do łóżka". Na 17 listopada zaplanowane są koncerty w CK Jazovia: trio Marcina Patera oraz trio Billa Frisella, a na 18 i 19 listopada warsztaty jazzowe m.in. z udziałem Arka Skolika.

Reklama

Kronos Quartet na zakończenie 16. PalmJazz

W ramach PalmJazz zespół dwa koncerty da światowej sławy zespół Kronos Quartet. Muzycy zagrają 20 listopada w Centrum Kultury Jazovia w Gliwicach - na zakończenie festiwalu. Kronos Quartet to założony w 1973 r. przez Davida Harringtona kwartet smyczkowy ze Stanów Zjednoczonych specjalizujący się we współczesnej muzyce klasycznej. W dorobku ma ponad 60 własnych albumów, a muzyka tego zespołu pojawia się też na ponad 30 albumach innych wykonawców jak Faith No More, Nelly Furtado, Amon Tobin czy Don Walser.