Tomasz Stańko był muzykiem jazzowym, który występował i nagrywał m.in. z Cecilem Taylorem, Janem Garbarkiem, Peterem Warrenem, Stu Martinem, Donem Cherrym, Garym Peacockiem, Davem Hollandem, Dino Saluzzim, Adamem Makowiczem, Januszem Muniakiem, Zbigniewem Seifertem i Michałem Urbaniakiem.

Tomasz Stańko. Jakie albumy nagrał?

Skomponował muzykę do wielu filmów m.in. "Ręce do góry" w reż. Jerzego Skolimowskiego, "Pożegnanie z Marią" Filipa Zylbera, czy "Reich" Władysława Pasikowskiego. Tomasz Stańko nagrał ponad 40 albumów. Wśród nich były takie płyty jak:

Reklama

„Music for K” (1970)

„Balladyna” (1976)

„Witkacy - Pejotl” (1988)

„Freelectronic: Switzerland” (1988)

„Litania” (1997)

„Soul Of Things” (2002)

„Suspended Night” (2004)

„Lontano” (2006).

Niepublikowane nagrania Tomasza Stańki. Kiedy premiera albumów?

Tomasz Stańko zmarł 29 lipca 2018 r. w Warszawie na raka płuc. Teraz Polskie Radio postanowiło wydać zbiór płyt z niepublikowanymi do tej pory nagraniami Tomasza Stańko. Boks "Tomasz Stańko - Polish Radio Sessions" to sześć albumów. Premiera ma odbyć się 21 listopada.

Rzeczywiście to będzie bardzo duże wydawnictwo. Bo boks, którego premiera jest zaplanowana - i nic nie wskazuje na to, żeby miała być przesunięta - na 21 listopada, obejmuje aż sześć albumów opakowanych do boksu płyt winylowych i trochę mniejszego boksiku płyt kompaktowych. Także w wersji cyfrowej od 21 listopada można słuchać tych albumów - mówił w audycji "Tu Myśliwiecka 3/5/7" Adam Domagała z Agencji Muzycznej Polskiego Radia.

Niepublikowane nagrania Tomasza Stańki. Jakie nagrania znalazły się na płytach?

Reklama

Nagrania, które znalazły się w boksie, Tomasz Stańko nagrał w latach 1970-1991 w studiach Polskiego Radia. Jedna płyta to koncert, ale radiowy, transmitowany przez Czwórkę w 1984 roku, zagrany w klubie Akwarium, już nieistniejącym. Z całą odpowiedzialnością zatytułowaliśmy ten boks "Tomasz Stańko - Polish Radio Sessions" - tłumaczy Domagała.

Niepublikowane nagrania Tomasza Stańki. Ile kosztują boksy CD i winylowe?

Boks "Tomasz Stańko - Polish Radio Sessions" składający się z 6 płyt winylowych kosztuje 750 zł, a z 6 płyt CD - 250 zł. Można je nabyć w sklepie internetowym Polskiego Radia.