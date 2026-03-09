Gazeta napisała, że w stronę rezydencji strzelała 30-letnia kobieta.
Strzały z samochodu
Podejrzana miała otworzyć ogień z samochodu zaparkowanego przed naprzeciwko wjazdu na teren posesji.
Sprawczyni w rękach policji
Kobieta została zatrzymana przez policję ok. 30 minut po wpłynięciu zgłoszenia w tej sprawie. Ujęto ją na parkingu jednego z centrów handlowych. Nie jest znany motyw jej działań.
Rihanna w domu w czasie zdarzenia
Policja w Los Angeles poinformowała, że w wyniku tego zdarzenia nikt nie zginął ani nie został ranny. Według źródeł dziennika, piosenkarka była w tym czasie w domu.
Związek z raperem
"Los Angeles Times" podał, że Rihanna mieszka w willi w Beverly Hills ze swoim partnerem, raperem ASAP Rockym. Para wychowuje troje dzieci.
