Gazeta napisała, że w stronę rezydencji strzelała 30-letnia kobieta.

Strzały z samochodu

Podejrzana miała otworzyć ogień z samochodu zaparkowanego przed naprzeciwko wjazdu na teren posesji.

Reklama

Sprawczyni w rękach policji

Kobieta została zatrzymana przez policję ok. 30 minut po wpłynięciu zgłoszenia w tej sprawie. Ujęto ją na parkingu jednego z centrów handlowych. Nie jest znany motyw jej działań.

Rihanna w domu w czasie zdarzenia

Policja w Los Angeles poinformowała, że w wyniku tego zdarzenia nikt nie zginął ani nie został ranny. Według źródeł dziennika, piosenkarka była w tym czasie w domu.

Związek z raperem

"Los Angeles Times" podał, że Rihanna mieszka w willi w Beverly Hills ze swoim partnerem, raperem ASAP Rockym. Para wychowuje troje dzieci.