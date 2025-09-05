The Weeknd znów wystąpi w Polsce. Fani na pewno będą zachwyceni tą informacją. Amerykański artysta był już w naszym kraju w ramach trasy koncertowej After Hours Til Dawn Tour. Teraz powraca z jej rozszerzoną wersją. Zagra także piosenki z ostatniej płyty - "Hurry Up Tomorrow". Oprócz dawnych hitów będzie można usłyszeć nowe utwory, takie jak "Cry For Me", "Sao Paulo" czy "Timeless". Razem z The Weekndem do Polski przyjedzie Playboi Carti. Zestaw jest więc po prostu mistrzowski.

Każdy wielbiciel The Weeknd i Playboi Carti marzy o bilecie na na ich koncert. Kiedy i gdzie zaplanowano koncert? Gdzie i za ile można kupić bilety? Zdradzamy najważniejsze informacje dla osób zainteresowanych.

The Weeknd w Polsce 2026 - kiedy i gdzie?

Koncert The Weeknd w Polsce zaplanowano na 4 sierpnia 2026 roku. Gwiazdor wystąpi na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

The Weeknd w Polsce - kiedy można kupować bilety?

Gdzie można kupić bilety na koncert The Weeknda w Polsce w 2025 roku? Kiedy rozpocznie się sprzedaż? Przedsprzedaż na stronie artysty rusza we wtorek, 9 września o godzinie 12:00. Przedsprzedaż za pośrednictwem Ticketmaster Polska rozpocznie się w czwartek, 11 września o 12:00. Sprzedaż ogólna biletów wystartuje w piątek, 12 września o 2:00 na stronie www.LiveNation.pl