Daria ze Śląska o tym, że podjęła się zadania stworzenia piosenki do spektaklu, ogłosiła w swoich mediach społecznościowych.

Daria ze Śląska z piosenką do spektaklu. Tak brzmi "A może jeszcze się da"

Podjęliśmy wyzwanie i dziś dzielimy się z Wami projektem, nad którym pracujemy wspólnie od października 2024 r. "A może jeszcze się da" to piosenka, która tym razem stała się komentarzem do wzruszającej i ważnej historii opowiedzianej w spektaklu "Terapia dla par" - napisała na Instagramie.

"Terapia dla par". Kiedy premiera spektaklu?

Piosenka do spektaklu "Terapia dla par" miała swoją premierę 29 sierpnia br. Spektakl również już niebawem pojawi się na deskach teatralnych. Premiera zaplanowana została na 16 września br. w "Małej Warszawie". Potem będzie można zobaczyć go w kilku miastach w całej Polsce.

"Terapia dla par". O czym jest przedstawienie?

"Terapia dla par" to sztuka, która łączy błyskotliwy humor z celnością obserwacji. Porywająca podróż przez miłość, kompromisy i szanse na nowy początek. Spojrzysz na swoje relacje z zupełnie innej perspektywy- podaje Wydział Produkcji stojący za adaptacją sztuki Matiasa Del Federico.

Czy kiedykolwiek myślałeś, żeby pójść na terapię? A może wolisz... terapeutyzować się śmiechem? Co się stanie, gdy trzy zupełnie różne pary spotkają się w jednej przestrzeni z jednym celem – naprawić swoje relacje? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można właśnie w spektaklu "Terapia dla par".

"Terapia dla par". Obsada. Kto gra?

Spektakl "Terapia dla par" wyreżyserował Wojciech Urbański. Na scenie występują: