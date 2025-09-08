Mery Spolsky to artystka, która podbiła polską scenę muzyczną. Na koncie ma takie przeboje jak "Bigotka", "Miło było pana poznać" czy "Romantyczna miłość". Jej najnowszej piosenki "Marysia Kowalska" i "Nie ma już PL" podobnie jak poprzednie szybko stały się hitami.

Mery Spolsky wyrusza w trasę koncertową. To będzie "Po Polsce Tour"

Teraz Mery Spolsky wyrusza w trasę koncertową. Kocham Polskę więc wyruszam w tour "Po Polsce"! Razem ze swoim zespołem przygotowaliśmy dla Was very polish piosenki i polską gościnę. Zagramy materiał z mojej najnowszej płyty, ale dołączymy do tego ulubione hity takie jak "Bigotka", "Miło Było Pana Poznać" i "Mazowiecka Kiecka". Jesteśmy sentymentalnym narodem i nie zapominamy! Będzie wesoło, będą tańce, rzewne ballady i wiersze - mówi o swojej nadchodzącej trasie Mery Spolsky.

Mery Spolsky wyrusza w Polskę. Kiedy i gdzie zagra koncerty?

Trasa koncertowa "Po Polsce Tour" to aż 9 koncertów Mery Spolsky. Oto daty i miejsca występów:

24.11 Gdańsk Stary Maneż

30.11 Białystok Zmiana Klimatu

04.12 Toruń Lizard King

05.12 Łódź Scenografia

11.12 Warszawa Stodoła

13.12 Poznań Tama

14.12 Wrocław A2

18.12 Zielona Góra Kawon

19.12 Kraków Klub Studio

Koncerty Mery Spolsky. Gdzie kupić bilety?

Bilety na koncerty Mery Spolsky można kupić pod linkiem https://meryspolsky.komi.io. Cena biletów waha się od 105 do 137 zł.