Mery Spolsky to artystka, która podbiła polską scenę muzyczną. Na koncie ma takie przeboje jak "Bigotka", "Miło było pana poznać" czy "Romantyczna miłość". Jej najnowszej piosenki "Marysia Kowalska" i "Nie ma już PL" podobnie jak poprzednie szybko stały się hitami.
Mery Spolsky wyrusza w trasę koncertową. To będzie "Po Polsce Tour"
Teraz Mery Spolsky wyrusza w trasę koncertową. Kocham Polskę więc wyruszam w tour "Po Polsce"! Razem ze swoim zespołem przygotowaliśmy dla Was very polish piosenki i polską gościnę. Zagramy materiał z mojej najnowszej płyty, ale dołączymy do tego ulubione hity takie jak "Bigotka", "Miło Było Pana Poznać" i "Mazowiecka Kiecka". Jesteśmy sentymentalnym narodem i nie zapominamy! Będzie wesoło, będą tańce, rzewne ballady i wiersze - mówi o swojej nadchodzącej trasie Mery Spolsky.
Mery Spolsky wyrusza w Polskę. Kiedy i gdzie zagra koncerty?
Trasa koncertowa "Po Polsce Tour" to aż 9 koncertów Mery Spolsky. Oto daty i miejsca występów:
- 24.11 Gdańsk Stary Maneż
- 30.11 Białystok Zmiana Klimatu
- 04.12 Toruń Lizard King
- 05.12 Łódź Scenografia
- 11.12 Warszawa Stodoła
- 13.12 Poznań Tama
- 14.12 Wrocław A2
- 18.12 Zielona Góra Kawon
- 19.12 Kraków Klub Studio
Koncerty Mery Spolsky. Gdzie kupić bilety?
Bilety na koncerty Mery Spolsky można kupić pod linkiem https://meryspolsky.komi.io. Cena biletów waha się od 105 do 137 zł.
