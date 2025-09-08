Mery Spolsky to artystka, która podbiła polską scenę muzyczną. Na koncie ma takie przeboje jak "Bigotka", "Miło było pana poznać" czy "Romantyczna miłość". Jej najnowszej piosenki "Marysia Kowalska" i "Nie ma już PL" podobnie jak poprzednie szybko stały się hitami.

Kawka z...pszoną. 'Bardziej jaram się melodiami niż rapowaniem'
Kawka z...pszoną. "Bardziej jaram się melodiami niż rapowaniem"

Zobacz również

Mery Spolsky wyrusza w trasę koncertową. To będzie "Po Polsce Tour"

Teraz Mery Spolsky wyrusza w trasę koncertową. Kocham Polskę więc wyruszam w tour "Po Polsce"! Razem ze swoim zespołem przygotowaliśmy dla Was very polish piosenki i polską gościnę. Zagramy materiał z mojej najnowszej płyty, ale dołączymy do tego ulubione hity takie jak "Bigotka", "Miło Było Pana Poznać" i "Mazowiecka Kiecka". Jesteśmy sentymentalnym narodem i nie zapominamy! Będzie wesoło, będą tańce, rzewne ballady i wiersze - mówi o swojej nadchodzącej trasie Mery Spolsky.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Mery Spolsky wyrusza w Polskę. Kiedy i gdzie zagra koncerty?

Trasa koncertowa "Po Polsce Tour" to aż 9 koncertów Mery Spolsky. Oto daty i miejsca występów:

  • 24.11 Gdańsk Stary Maneż
  • 30.11 Białystok Zmiana Klimatu
  • 04.12 Toruń Lizard King
  • 05.12 Łódź Scenografia
  • 11.12 Warszawa Stodoła
  • 13.12 Poznań Tama
  • 14.12 Wrocław A2
  • 18.12 Zielona Góra Kawon
  • 19.12 Kraków Klub Studio

Koncerty Mery Spolsky. Gdzie kupić bilety?

Bilety na koncerty Mery Spolsky można kupić pod linkiem https://meryspolsky.komi.io. Cena biletów waha się od 105 do 137 zł.