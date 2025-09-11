Od Pezeta przez NOSPR do Snoop Doga. Kim jest Jimek? Jakie projekty stworzył?

Droga Jimka do finałowego rozdziału Historii Polskiego Hip-Hopu to pasmo projektów, w których konsekwentnie udowadniał, że granice między gatunkami istnieją tylko po to, by je przekraczać. Pierwszym krokiem postawionym w 2013 roku, był singiel „Nie muszę wracać” z Pezetem. Jimek pokazał wtedy, że jego sposób myślenia o muzyce wykracza poza utarte schematy i egzekwował to w każdym kolejnym projekcie.

Dwa lata później połączył siły z Miuoshem i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, współtworząc widowisko, które odkryło zupełnie nową przestrzeń w łączeniu hip-hopu z muzyką symfoniczną i udowodniło, że gatunki (pozornie) tak od siebie różne mogą współistnieć i tworzyć nową jakość. Jego symfoniczny romans z historią amerykańskiego hip-hopu odbił się szerokim echem także poza granicami Polski, doprowadzając go w końcu na jedną scenę ze Snoop Doggiem, gdzie w tym roku na gali BET Awards w Los Angeles, przewodził orkiestrze, wykonującej największe hity legendy amerykańskiego rapu. Każdy z tych kroków kierował Jimka do miejsca, w którym dziś zamyka własną hip-hopową trylogię.

Rap i orkiestra symfoniczna. Jak łączył je Jimek?

Jimek od początku nie stawiał wyżej żadnego gatunku, traktując je na artystycznej równi, wierząc, że zyskują na tym obie kultury. Dzięki temu powstały projekty, które zatrzęsły polską sceną i otworzyły nowe możliwości dla muzycznych eksperymentów.

Ich kolejne odsłony stawały się inspiracją dla wielu, ale to Jimek wytyczał szlak – od pierwszego singla po wypełnione stadiony, sprawiając, że to, co kiedyś było kontrowersyjne i podważało znany porządek, jest dziś naturalne i wpisane w muzyczną świadomość. Przez lata JIMEK wypracował własny język – wielowarstwowy i niepoddający się prostym definicjom, a jednocześnie wyraźny i autentyczny. Wkrótce artysta napisze kolejny rozdział w muzycznej historii. I to dosłownie.

"Historia Polskiego Hip-Hopu. Rozdział III Ostatni”. Kiedy i gdzie? Jak kupić bilety?

Kiedy w 2022 roku Jimek zaprosił na scenę najważniejszych przedstawicieli rapu, reprezentujących aż trzy pokolenia gatunku i to w towarzystwie orkiestry symfonicznej, pewnie niewielu spodziewało się, że to wydarzenie zdefiniuje nowy rozdział w polskiej muzyce. Artysta zaznaczył swoją pozycję na Lotnisku Bemowo, ugruntował na Stadionie Śląskim, a teraz wraca tam, gdzie wszystko się zaczęło, żeby powiedzieć – do trzech razy sztuka.

Pierwszy koncert na Bemowie był sprawdzianem, czy uda się zebrać tylu raperów w jednym miejscu. Drugi – czy damy radę zrobić to z Narodową Orkiestrą, jeszcze bardziej zaryzykować, zrobić to jeszcze bardziej po mojemu. A teraz trzeci koncert jest o tym, że skoro poznaliśmy tylu ludzi na swojej drodze, to jaką stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. I właśnie o tym jest ten Rozdział 3. Ooostatni – mówi Jimek.

Rozdział trzeci będzie więc nie tylko finałem, lecz także otwarciem – bo na scenie wybrzmią premierowo autorskie utwory artystów.

Na razie nie wiadomo, kto dokładnie wystąpi z Jimkiem. Nazwiska artystów wciąż są tajemnicą. Koncert odbędzie się tak jak pierwszy na Lotnisku Bemowo w Warszawie. Data wydarzenia to 12 września 2026 roku. Sprzedaż biletów na wydarzenie wystartowała 10 września o 12.00 na hphh.pl.