"Kocham Polskę" to czwarty album studyjny Mery Spolsky. Przygotowała go z innym, niż do tej pory producentem - to Michał “Fox” Król. W efekcie tego spotkania powstał miłosny list do kraju - kraju, który czasem wkurza, ale którego nie da się nie kochać.

Mery Spolsky zaprasza na balangę

"Kocham pisać teksty po polsku. Kocham nasze tradycje. Kocham tu mieszkać, jeść i się bawić. Kocham ludzi, z którymi żyję. Kocham narzekać na Polskę, ale patrzeć na jej wady z czułością. Kocham nasz humor, bo potrafimy się z siebie śmiać. Czuję, że jestem "spolsky" i jestem z tego dumna! W trakcie prac nad płytą dużo rozmawialiśmy z producentem Michałem Foxem Królem o naszym kraju. O tym co lubimy, co nas wkurza, za czym tęsknimy. Piosenki to zbiór moich myśli na ten temat ubranych w elektronikę Foxa. Wyobrażam sobie, że ta płyta to jedna wielka "balanga", na którą chciałabym wszystkich zaprosić" - mówi Mery Spolsky.

Reklama

"Kocham Polskę" - 11 piosenek

Album "Kocham Polskę", to - jak twierdzą twórcy - 11 piosenek o kraju, który czasem potrafi wkurzyć, ale którego nie sposób jest nie kochać. Wraz z premierą ukazuje się tytułowy singiel "Kocham Polskę" – symboliczne zwieńczenie całego projektu oraz wyjątkowy teledysk, zrealizowany w duecie Mery Spolsky & Mateusz Golis, czyli twórców wcześniejszych klipów do utworów "Marysia Kowalska" i "Nie ma już PL".

Mary Spolsky rusza w Polskę

Warstwę wizualną albumu tworzą fotografie autorstwa Mateusza Golisa, powstałe podczas wspólnej wyprawy po Polsce w poszukiwaniu jej nieoczywistych zakamarków. Zwieńczeniem całego albumu będzie trasa koncertowa “PO POLSCE TOUR”, obejmująca dziewięć miast.