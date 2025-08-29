Występy odbędą się w trzech prestiżowych klubach Osaki: Blue Yard - działającym pod tokijskim Blue Note'm, Space14 oraz Umeda Club Quatro. Wyjątkowym momentem festiwalu „Jazz From Poland in Japan" będzie premiera „Suity koncertowej" skomponowanej specjalnie na tę okazję przez wybitnego pianistę i kompozytora młodego pokolenia - Nikolę Kołodziejczyka, w której udział wezmą wszyscy zaproszeni do Japonii muzycy. Dodatkowo, przez siedem dni w Pawilonie Polskim, odbywać się będą unikalne, 30 minutowe recitale koncertowe w konfiguracjach solo, duo, trio.

Po zakończeniu części głównej w Osace, w dn. 11-13 września, dzięki wsparciu Instytutu Polskiego w Tokio, koncerty odbędą się także w Tokio. Wystąpią: Aga Derlak, Babooshki, Dominik Wania, EABS, Hoshii, Nikola Kołodziejczyk, Maciej Obara Quartet, Kasia Pietrzko & Maciej Kądziela Sub Silento, Paulina Przybysz i Tomasz Chyła Quintet.

„Polski jazz, to nasze niekwestionowane dobro narodowe, którym powinniśmy dzielić się z całym światem. Niezwykle cieszy fakt, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu, w swoich szerokich działaniach promujących Polskę, podczas Światowej Wystawy EXPO 2025 w Osace, dostrzegła unikalny potencjał także w polskiej muzyce improwizowanej" - mówi Asia Pieczykolan, promotorka polskiego jazzu, dyrektorka artystyczna Jazz From Poland in Japan.

Jazz promuje polską kulturę

„To dla nas ogromny zaszczyt, że jazz znalazł się w programie promocji polskiej kultury na Expo 2025 – obok muzyki klasycznej, elektronicznej i folkowej – tworząc kompleksową i różnorodną odsłonę polskiej sceny muzycznej. Nasza propozycja artystyczna – podobnie jak cały program – prezentuje najwyższy poziom wykonawczy i koncepcyjny." - mówi Marta Zielińska, Zastępca Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai

"Polska. Dziedzictwo, które napędza przyszłość"

"Polska. Dziedzictwo, które napędza przyszłość" - hasło towarzyszące obecności Polski na wystawie światowej EXPO Osaka, Kansai, wydaje się idealnie wpisywać w kontekst funkcjonowania muzyki jazzowej w naszym kraju, bo jeśli młody polski jazz jest dziś wielki, to dlatego, że rozpięty pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Krzysztof Komeda swoją odważną wizją skierował ówczesny europejski jazz na nowe tory. Dzisiejsza scena europejska zmienia się dzięki artystycznej odwadze i kreatywności, nasyconej młodzieńczą energią, której w polskim jazzie nie brakuje.

Japońska publiczność będzie miała okazję zapoznać się z pełnym spektrum naszej sceny improwizowanej – od jazzowej pianistyki z najwyższej półki i topowych artystów odwiedzających regularnie europejskie festiwale, przez zespoły, które zrewolucjonizowały oblicze polskiej sceny jazzowej, po głosy osadzone zarówno w słowiańskich korzeniach naszych przodków, jak i neo-soulowych i hip-hopowych klasykach blendujących się z jazzem od wielu dekad.

Unikalnym wydarzeniem „Jazz From Poland in Japan" będzie prezentacja „Suity Koncertowej" Nikoli Kołodziejczyka napisana specjalnie na okazję „Tygodnia Polskiej Kultury". Kompozycja pozwala na prezentację ważnych głosów polskiej sceny muzycznej, komunikujących własny unikalny język muzyczny w duchu współpracy i wzajemnego szacunku, używając medium w postaci orkiestry jazzowej.

"Nie tylko Komeda i Stańko"

"Komeda, Stańko, Namysłowski czy Trzaskowski, to nazwiska doskonale znane japońskim melomanom, ceniącym niepowtarzalne brzmienie i oryginalny język muzyczny. Nasz projekt stwarza wyjątkową okazję do odkrycia tego, co dzieje się na współczesnej polskiej scenie jazzowej, uchodzącej w Japonii za symbol artystycznej niezależności i twórczej głębi" - pisze Marta Karsz-Ashida, promotorka polskiej kultury w Japonii, koordynatorka projektu.