Muzyczny i wizualny spektakl "To Kraków Tworzy Metamorfozy feat. Smolik" przygotują Andrzej Smolik, dyrektor artystyczny, i Adam Nyk, twórca kreatywny. "Przemiana, kreacja, rozszerzenie kontekstów, nadanie nowych sensów - metamorfozy. W muzyce, w obrazach, w emocjach, w Krakowie - w tobie. Daj się zaprosić na wydarzenie, które zmienia znaczenie słowa: koncert" - zachęcają organizatorzy.

W wydarzeniu wezmą udział Krzysztof Zalewski, Katarzyna Nosowska, Grzegorz Turnau, Piotr Rogucki, Natalia Przybysz, Kasia Kurzawska, Dawid Tyszkowski, Wiktor Waligóra, Kev Fox, Atom String Quartet, Miuosh i Brodka.

"Spory margines na szaleństwo"

Motywem przewodnim wydarzenia są szeroko rozumiane metamorfozy. "Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy" - śpiewała niegdyś Kora, w swoim hicie "Szare miraże". Jakie metamorfozy tworzy w swoim koncercie Smolik? "Poprzeczka została zawieszona wysoko. Już sama nazwa »To Kraków tworzy metamorfozy« zobowiązuje, bo krakowska publiczność jest wymagająca. Wszystko wydaje się tu wyzwaniem. Na szczęście na pokładzie mam wspaniałych artystów i zespół, z którymi mam już przetarte szlaki. Zostawiamy spory margines na szaleństwo. Będzie mnóstwo przebojów starych i nowych. Wszystko połączone wspólnym mianownikiem naszego dużego zespołu. Do współpracy zaprosiłem też Atom String Quartet - wspaniały kwartet smyczkowy oraz wielki brass band, czyli instrumenty dęte i klasyczny skład rockandrollowy. Będą oczywiście nawiązania do Krakowa. Jestem dumny, że Grzegorz Turnau zgodził się z nami zagrać, nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się na scenie. Wiem, że reszta ekipy też jest tym podekscytowana." - przyznał Andrzej Smolik, który zapewnia, że dzięki nowym aranżacjom na scenie zadzieje się magia.

Inspirujące duety

"Znakiem jakości tego projektu jest osoba Andrzeja Smolika. Czuję się zawsze bardzo bezpiecznie, kiedy wychodzę z nim na scenę. Jest nie tylko świetnym muzykiem, ale i szefem zespołu. Potrafi zarządzać ludźmi jak nikt inny. Może to kwestia jego łagodnego charakteru i wyjątkowego poczucia humoru. Wiem, że to będzie wyjątkowy projekt. Brałem już udział w wielu koncertach, ale ten jest inny. Aranżacje zostały stworzone tylko na ten jeden wieczór. Do tego specjalna oprawa wizualna, więc, cytując Korę, szykuje się wieczór „do innych niepodobny" – powiedział Krzysztof Zalewski, który będzie miał przyjemność wystąpić w m.in. duecie z Grzegorzem Turnauem. Ale to niejedyny inspirujący duet.

"Podczas koncertu wystąpię m.in. w duecie z Krzysztofem Zalewskim. Tytuł koncertu automatycznie przekierowuje mnie na myślenie o Korze i »Szarych mirażach«. Cieszę się z tego nawiązania. Każda praca z Andrzejem Smolikiem jest przyjemnym procesem. Jego wrażliwość i zmysł artystyczny to coś, o co nigdy nie muszę się martwić. Ujęła mnie też wielkość całego przedsięwzięcia. Zazwyczaj gram kameralne koncerty. Wystąpić w TAURON Arenie Kraków to pociągające wyzwanie" - dodała Natalia Przybysz.