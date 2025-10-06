Po prostu Damian powraca z singlem "Mamy czas", który już od momentu premiery uchodzi za jeden z największych przebojów wokalisty.

Po prostu Damian wraca z nowym hitem. Gdzie powstał teledysk?

Numer doczekał się wyjątkowej oprawy wizualnej – teledysku nakręconego w malowniczej, cypryjskiej miejscowości Peja. To miejsce gdzie nie dociera transport publiczny, ale można spotkać w nim światowe gwiazdy. Właśnie w tym zakątku swoje wille mają m.in. Shakira czy wcześniej legendy kina – Elizabeth Taylor i Richard Burton. Po prostu Damian nie był tam sam, towarzyszyła mu egzotyczna piękność!

"Mamy czas" to nie tylko piosenka. O co apeluje artysta?

Premiera klipu do "Mamy czas" to kolejny krok w muzycznej podróży Po prostu Damiana. To nie tylko piosenka, ale i przesłanie, aby w codziennym pędzie życia znaleźć chwilę dla siebie, cieszyć się muzyką i pięknem świata.

Za realizację teledysku Po prostu Damiana do piosenki „Mamy czas” odpowiada Polando Emigrante, a jego wyjątkowy klimat tworzy nie tylko malownicza sceneria, ale także naturalna energia utworu i jego pozytywne przesłanie. To połączenie sprawia, że „Mamy czas” błyskawicznie wpada w ucho, stając się nieodłącznym towarzyszem codziennych chwil. Po pierwszym przesłuchaniu chce się odtworzyć go ponownie.

Po prostu Damian i jego hit "Mamy czas". Kto towarzyszy mu w teledysku?

Damianowi na planie towarzyszyła piękna Luna, czyli Tenuun Munkhbat, artystka pochodząca z Azji. Jej obecność w teledysku wnosi egzotyczną świeżość i nastrojową aurę, która idealnie komponuje się z klimatem klipu. Widać, że piękna Luna i Po prostu Damian złapali wspólne flow.

Atmosfera na planie teledysku była wyjątkowa. Wokalista i modelka bardzo się polubili, a w swoim towarzystwie czuli się bardzo swobodnie, co widać na zdjęciach. Ciekawostką jest, że Po prostu Damian i jego ekipa dotarli w niemal niedostępne miejsca w Peja, żeby nagrać ujęcia do teledysku. Swoje letnie rezydencje mają tam m.in. Shakira, która wraz z mężem kupiła willę w 2019 roku, a wcześniej – legendarna para Elizabeth Taylor i Richard Burton. Po prostu Damian zdecydował się zrealizować swój klip niemal pod samą willą Shakiry! – To było spełnienie marzeń – nagrywać w miejscu, gdzie odpoczywają największe ikony światowej sceny muzycznej i filmowej – mówi Po prostu Damian.

"Mamy czas". Kto za tym stoi?

Za produkcję singla odpowiada Albert RCB – producent, którego nazwisko pojawia się przy największych hitach polskich artystów takich jak Roxie Węgiel, Tribbs, Kubańczyk, Smolasty czy Viki Gabor. Tekst do utworu stworzył Jeremi Sikorski, ceniony tekściarz, współpracujący m.in. z Justyną Steczkowską oraz Julią Wieniawą. Połączenie tak mocnych nazwisk sprawia, że „Mamy czas” to utwór dopracowany w każdym calu – od kompozycji, przez tekst, aż po finalną realizację klipu.

Po prostu Damian jak mówi stawia na autentyczność, pozytywny przekaz i rozrywkę, która niesie ze sobą energię i dobre emocje. Artysta nie zwalnia tempa – planuje wydanie płyty, na której znajdą się zarówno taneczne, letnie brzmienia, jak i spokojniejsze, nostalgiczne utwory. Na razie jednak skupia się na kolejnych singlach, które mają szansę powtórzyć sukces „Mamy czas”.