Natalia Przybysz wypuściła właśnie nowy singiel "Ramen". To piosenka, która otwiera nowy rozdział w twórczości Natalii Przybysz. Latem artystka grała koncerty z kultowym składem Sistars.

Nowy singiel Natalii Przybysz. Ukłon w stronę R&B

Teraz piosenkarka wraca do swoich brzmieniowych korzeni. Nowy singiel, czyli "Ramen" to bujający, miękki utwór R&B, który zapowiada nowy materiał. Ma być on bliższy, bardziej osobisty i rozgrzewający jak domowy bulion.

Reklama

Bliskość często zaczyna się od drobiazgów - jak podanie komuś jedzenia. Ta piosenka jest właśnie o tym – o trosce, o zupie zrobionej z miłości. Mam nadzieję, że tej jesieni „Ramen” otuli wszystkich, którzy tego potrzebują- mówi Natalia Przybysz.

Natalia Przybysz z nowym singlem. Komy go dedykuje?

Ta piosenka o zupie gotowanej z miłości, dedykowana jest córce Natalii, Anieli. Pomysł na utwór zrodził się od dziecięcego rysunku. Kilka lat temu Aniela narysowała babcię żółwicę jedzącą Ramen. Ta urocza, trochę bajkowa grafika długo czekała przyklejona na ścianie przy biurku Natalii, aż w końcu stała się impulsem do stworzenia piosenki oraz okładką singla.

"Ramen" nowy singiel i teledysk. Kto za tym stoi?

Do piosenki "Ramen" powstał teledysk. W klipie pojawia się także córka Natalii Przybysz, czyli Aniela. Reżyserem teledysku jest Michał "Radziej" Radziejewski. Natalia Przybysz wciela się w teledysku w kucharkę serwującą ludziom Ramen na różne życiowe bolączki. Zupa – jak piosenka – koi, rozgrzewa i przywraca spokój.

"Ramen" to nie tylko nowa piosenka Natalii Przybysz, ale także ukłon w stronę wczesnych inspiracji artystki, czyli r&b-owego pulsu znanego z początków jej kariery. Za produkcję utworu odpowiadają Jurek Zagórski i Mateusz Waśkiewicz, a po raz pierwszy do współpracy z Natalią dołączył także Moo Latte – producent znany z pracy z Bitaminą, Matą czy schafterem.

Trwa ładowanie wpisu

Reklama

To właśnie jego charakterystyczny groove i wyczucie przestrzeni sprawiają, że "Ramen" tak naturalnie buja, zostawiając miejsce dla wielogłosowych chórków i miękkiego wokalu Przybysz.

Gdzie na żywo można usłyszeć "Ramen"? Kiedy premiera nowej płyty Natalii Przybysz?

Piosenkę "Ramen" będzie można usłyszeć podczas trasy koncertowej "Królestwo Światła". Album, nad którym pracuje i na którym znajdzie się singiel ma ukazać się wiosną 2026 roku.

Koncerty Natalii Przybysz odbędą się w takich miastach jak: